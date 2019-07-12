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Специалисты опровергли сообщения о "ядерном могильнике" в Москве

Фото из архива/Петр Сивков/ТАСС
Информация в СМИ сильно преувеличена

Радиационная обстановка на склоне правого берега Москвы-реки, а также на прилегающей к Московскому заводу полиметаллов (МЗП) территории находится в пределах допустимой нормы, заявили специалисты Объединенного эколого-технологического и научно-исследовательского центра  по обезвреживанию РАО и охране окружающей среды (ФГУП "Радон"). По их оценке, некоторые СМИ своими сообщениями о "ядерном могильнике", который якобы угрожает здоровью, сильно преувеличивают действительность.

Экологи тщательно обследовали участок примерно в 10 га и провели дезактивационные работы, говорится в распространенном центром релизе. На сегодняшний день выявлены и изучены до мельчайших подробностей все загрязненные отрезки, в том числе их глубина. Проведены также  гидрогеологические исследования.

"Проведена оценка потенциального количества удаляемых отходов, объёма и способов оказания дезактивационных работ. Акт о результатах радиационного обследования, проведенного сотрудниками ФГУП "Радон", передан в Управление МЧС по г. Москве в марте 2019 года",

- передает пресс-служба исследовательского центра, уточняя, что радиационный фон заданной территории в норме, нет нареканий и к воде в Москве-реке от музея-заповедника "Коломенское" до МКАД. Чистый воздух и на московских дорогах вблизи Каширского шоссе и в округе МЗП.

"По данным радиационно-гигиенической паспортизации территории города Москвы, радиационная обстановка на территории города оценивается как удовлетворительная и характеризуется стабильностью", – говорится в комментарии.

Источником загрязнения указанной территории могли стать промышленные стоки, поскольку она является объектом "советского наследия", пояснили в центре. В середине прошлого века там шла наработка редкоземельных элементов и химических соединений. И сейчас на участке зафиксировано 7 неблагоприятных зон. Информация о них отражена в радиационно-гигиеническом паспорте. 

"Установлено, что основными загрязняющими радионуклидами являются Th-232 и Ra-226. Мониторинг удельной активности и мощности эквивалентной дозы гамма-излучения на поверхности загрязненного грунта указывают, что продолжительное нахождение людей в непосредственной близости к УРЗ может оказать негативное влияние на здоровье человека",

– предупреждают специалисты.

Чтобы уберечь людей от облучения, места, где ведутся работы, огорожены, установлены предупреждающие знаки. Обследование и мониторинг территории продолжается, а технические предложения по реабилитации указанной территории направлены московским властям.

Ксения АНДРЕЕВА
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