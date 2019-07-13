Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Купить легко и дешево: от повышенного давления спасет известный фрукт

Фото: www.globallookpress.com
Плод поможет не только в борьбе с гипертонией, но и с другими заболеваниями

Повышенное артериальное давление приносит множество проблем, однако специалисты нашли фрукт, способный помочь в борьбе с недугом.

Отмечается, что в груше содержится много калия, который положительно влияет на состояние сердца и сосудов. Кроме того, в этом фрукте есть много активных веществ, повышающих иммунитет, передает replyua.net.

Специалисты советуют ежедневно употреблять грушу всем, кто страдает от гипертонии, а также от депрессии и ожирения. При этом у данного продукта почти нет противопоказаний. Однако при наличии недуга все же лучше обратиться к специалисту, который поможет полностью вылечить болезнь.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Плохой день для Зеленского: россияне объединились с украинцами. LIVE

Москва не отступила в желании дать возможность жителям двух стран поговорить

Немцы против: санкции в адрес России оказались важнее экономических интересов

Жители ФРГ рассказали о России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей