Купить легко и дешево: от повышенного давления спасет известный фрукт

Нибиру
- Крым в опасности: Нибиру нападет на туристов
- Нибиру отступила: Земле угрожает еще одна планета
- Точка невозврата: совсем скоро Земля будет уничтожена
307 новости
Повышенное артериальное давление приносит множество проблем, однако специалисты нашли фрукт, способный помочь в борьбе с недугом.
Отмечается, что в груше содержится много калия, который положительно влияет на состояние сердца и сосудов. Кроме того, в этом фрукте есть много активных веществ, повышающих иммунитет, передает replyua.net.
Специалисты советуют ежедневно употреблять грушу всем, кто страдает от гипертонии, а также от депрессии и ожирения. При этом у данного продукта почти нет противопоказаний. Однако при наличии недуга все же лучше обратиться к специалисту, который поможет полностью вылечить болезнь.
Москва не отступила в желании дать возможность жителям двух стран поговорить