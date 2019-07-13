Купить легко и дешево: от повышенного давления спасет известный фрукт

Плод поможет не только в борьбе с гипертонией, но и с другими заболеваниями

Повышенное артериальное давление приносит множество проблем, однако специалисты нашли фрукт, способный помочь в борьбе с недугом.

Отмечается, что в груше содержится много калия, который положительно влияет на состояние сердца и сосудов. Кроме того, в этом фрукте есть много активных веществ, повышающих иммунитет, передает replyua.net.

Специалисты советуют ежедневно употреблять грушу всем, кто страдает от гипертонии, а также от депрессии и ожирения. При этом у данного продукта почти нет противопоказаний. Однако при наличии недуга все же лучше обратиться к специалисту, который поможет полностью вылечить болезнь.