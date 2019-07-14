Масло нам не враг: какие виды помогут убрать жир на животе

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Несмотря на заверения многочисленных специалистов о том, что локальное похудение – это миф, предупредить или снизить накопление лишнего жирка в области живота все же можно.
Для этого придется скорректировать рацион. Речь идет о растительных маслах, которые мы обычно употребляем в пищу. Специалисты American Diabetes Association пришли к выводу, что самыми полезными маслами для тех, кто следит за фигурой, являются подсолнечное, оливковое и рапсовое. От кокосового и пальмового лучше отказаться, утверждают они. Об этом пишет Express.
Напомним, эксперты также советуют включить в меню яйца, рыбу, сыр и мясо. О сладостях и выпечке, увы, придется забыть.
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