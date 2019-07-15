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От всех болезней спасут обычные овощи

Фото: pixabay.com
Их употребление укрепит организм

Всего 8 овощей защитят тело от разных напастей. Включая их в свой рацион, каждый человек обеспечит себе минимум крепкий иммунитет. 

О целебных свойствах лука при простуде сказано немало. Однако не все знают, что свежий, а также маринованный овощ предупреждает рак, вырабатывая устойчивость организма к опасным клеткам. Этим свойством обладает и горох. Его употребление снизит риск онкологии желудка.

Болезнь XXI также поможет предотвратить брокколи. Содержащееся в овоще вещество сульфорафан бьет по клеткам рака молочной железы и мочевого пузыря. Плюс – не дает развиться опухоли.

Фото: pixabay.com

Пожилым людям следует получше присмотреться к кукурузе. Она прекрасно борется с возрастной слепотой. Вернее, антиоксидант лютеин, которого в ней предостаточно, пишет МедикФорум. Полезен для зрения также шпинат.

Сердечникам рекомендуется есть белокочанную капусту. Богатый витамином С овощ – хороший помощник в борьбе с "плохим" холестерином. Избыток аскорбиновой кислоты в красном перце не даст развиться атеросклерозу. А сосуды скажут "спасибо" после употребления свеклы. 

Ксения АНДРЕЕВА
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