Пострашнее Чернобыля: названо самое опасное место на Земле

Необитаемые острова оказались в эпицентре атомных событий

Десятки ядерных испытаний США времен Холодной войны не прошли бесследно для Маршалловых островов. Исследование их почвы позволило американским ученым сделать вывод о том, что 4 необитаемых атолла являются самыми опасными на планете.

Радиоактивный фон там в тысячу раз превышает излучение в Чернобыле и в зоне Фукусимы, сообщили ученые PNAS. Так, острова Бикини и Эниветок оказались в самой гуще событий. Оставшиеся – радиацией засорили осадки.

Все, что находится в окрестностях четырех необитаемых участков суши представляет угрозу, в том числе растительность. Поэтому тем, кто хочет сохранить свое здоровье, специалисты не советуют есть местные фрукты. Не будет лишним проверить морепродукты, выловленные у берегов островов, уточняет "МИР24".