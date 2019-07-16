Названа главная причина смерти

Плохая экология опасна для сердечно-сосудистой системы

Китайские ученые пришли к выводу, что загрязнение воздуха ведет к развитию атеросклероза и увеличивает риск преждевременной смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Команда исследователей под руководством доктора Мен Вана изучила, есть ли связь между плохой экологией и затвердением артерий – главным признаком атеросклероза. Ван и его коллеги проанализировали историю болезней почти 9 тыс. китайцев в возрасте от 25 до 92 лет – всем они наблюдались по поводу проблем с сердцем.

Затем эксперты из Поднебесной оценили ежегодный уровень загрязнения воздуха в домах пациентов, а также расположение домов относительно дорожных магистралей. Выяснилось, что риск развития кальцификации коронарных артерий вырастает на 27,2% при увеличении количества твердых частиц в воздухе на 30 мкг на кубометр.

Интересно, что ранее доктор Ван пришел к такому же выводу на материале, собранном в Соединенных Штатах, сообщает Medical News Today.



