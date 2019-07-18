Названы верные признаки инсульта

Ученые советуют постоянно следить за давлением

Американские ученые рассказали о важной детали при сердечно-сосудистых патологиях, которая была упущена во время предыдущих исследований. Так, ранее специалисты обращали внимание лишь на "верхнее" систолическое артериальное давление, игнорируя показатели "нижнего"диастолическое.

Между тем, как показал анализ 35 с лишним тысяч медицинских показателей более миллиона пациентов, любое давление влияет на насос человеческого организма. Как повышенное, так и пониженное может спровоцировать инсульт или сердечный приступ, говорится в материале Medicalxpress.

"Сегодня мы показали, что систолическая и диастолическая гипертензия оказывают одинаковое влияние на риск развития заболеваний при нижнем пороге 130/80", – пояснили исследователи.



Их коллеги из Швеции ранее рассказали о реабилитации после перенесенного инсульта, напоминает РИА ФАН. Первым делом ученые советуют вести активный образ жизни – естественно, в соответствии с медицинскими показателями.

Накануне специалисты из США порекомендовали следить за давлением с молодости, чтобы избежать неприятностей в старости.