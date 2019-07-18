Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Рядом с Солнцем заметили огромный НЛО

Фото: www.globallookpress.com
Официальных комментариев NASA не последовало

Летающую тарелку размером с планету зафиксировали телескопы NASA на небольшом расстоянии от нашего светила.

Объект неподвижно парил в непосредственной близости от Солнца, а затем исчез из-за вспышки. Известный уфолог Скотт Уоринг заявил, что он неоднократно видел подобные НЛО, причем один раз, по его оценкам, объект по размерам в 5 раз превышал Землю.

Уоринг утверждает, что этот ролик – еще одно доказательство существования внеземной жизни, отмечает The Mirror 18 июля. По мнению уфолога, NASA  и правительства ведущих стран скрывают правду об инопланетянах. Существует множество видеозаписей, подтверждающих, что пришельцы бороздят просторы космоса, поэтому тот факт, что власти молчат об этом, просто доказывает, что от людей скрывают эту информацию, подчеркнул Уоринг.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

"Это война": россиян отказались пускать в Америку

Вашингтон не выдает визы нашим гражданам и обижается, когда Москва отвечает тем же

Венгры отхватили кусок Украины

Крупнейший регион Незалежной - Закарпатье причислили к владениям европейских соседей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей