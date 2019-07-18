Официальных комментариев NASA не последовало

Летающую тарелку размером с планету зафиксировали телескопы NASA на небольшом расстоянии от нашего светила.

Объект неподвижно парил в непосредственной близости от Солнца, а затем исчез из-за вспышки. Известный уфолог Скотт Уоринг заявил, что он неоднократно видел подобные НЛО, причем один раз, по его оценкам, объект по размерам в 5 раз превышал Землю.

Уоринг утверждает, что этот ролик – еще одно доказательство существования внеземной жизни, отмечает The Mirror 18 июля. По мнению уфолога, NASA и правительства ведущих стран скрывают правду об инопланетянах. Существует множество видеозаписей, подтверждающих, что пришельцы бороздят просторы космоса, поэтому тот факт, что власти молчат об этом, просто доказывает, что от людей скрывают эту информацию, подчеркнул Уоринг.