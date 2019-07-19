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Тревожный признак: о чем расскажут пятна на коже

Фото: pixabay.com
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Стало известно, как выявить рак на ранней стадии

Любые изменения на коже – сигнал к тому, чтобы обратиться к врачу. Об этом еще раз напомнили британские специалисты. 

Они назвали самые явные признаки на ранних стадиях рака. В первую очередь следует присмотреться к родинкам, веснушкам и родимым пятнам. Если они разрослись или, например, поменяли цвет, лучше не откладывать поход в больницу.

Так же следует поступить, если на коже появились свежие "отметины", особенно асимметричные, пишет The Sun. Незамедлительно бежать на прием к врачу необходимо, когда новообразования кровоточат, чешутся или покрываются корочкой.

В зоне риска, по словам медиков, – те, кому за 65. Однако за последние тридцать лет, констатируют исследователи, значительно увеличилось число страдающих раком в возрасте от 25 до 49 лет.

Во многих случая предотвратить развитие смертельного недуга можно. Если использовать солнцезащитных крем, в том числе на ранних стадиях болезни. Пасмурная погода не является исключением.  

Ксения АНДРЕЕВА
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