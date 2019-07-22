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Вместо рогов и копыт: россиянам предложат колбасу с саранчой

Фото: www.globallookpress.com
Опасный вредитель войдет в состав мясного продукта

Российские биотехнологи разработали ноу-хау. Они предлагают класть в колбасу панцирь опасного вредителя. Добавка из молниеносно пожирающей сельхозугодья саранчи, по версии специалистов, пойдет на пользу качеству продукта. 

Панцирь насекомого богат белком, дефицит которого остро ощущается во всем мире. Нехватку строительного материала для организма человека вполне может восполнить панцирь саранчи. Кстати, в нем содержится до 77% белка.

Но не всякая саранча подойдет, выяснили ученые. Между краснодарской и южноафриканской они отдали предпочтение последней. 

Между тем добавка может стать прекрасным аналогом порошковых концентратов, которые производятся из шкур, рогов и копыт животных, пишут "Известия". По данному принципу давно работают африканские изготовители. Вместо саранчи в ход идут также панцири креветок и раков.   

Ксения АНДРЕЕВА
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