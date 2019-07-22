Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Сбежали из Америки: в России нашли пришельцев из "Зоны 51"

Фото: www.globallookpress.com
Обитатели далеких звезд могут отомстить людям

В российских лесах обнаружились инопланетяне: очевидцы заметили существо неопределенно-серого цвета, окруженное странными светящимися шарами.

По словам уфологов, пришелец был маленького роста, однако у него были большие глаза и огромная голова. Конспирологи считают, что инопланетяне перебрались в Россию из США. Известно, что 20 сентября в Америке собираются взять штурмом знаменитую "Зону 51", где якобы до сих пор обитают инопланетяне.

Обеспокоенные такой перспективой, обитатели далеких космических пространств решили перебраться туда, где им будет безопаснее – в дремучие российские чащи, отмечает Vista News.

При этом эксперты предупреждают, что потревоженные инопланетяне, сбежавшие с секретной американской базы, могут начать мстить человечеству за проделанные над ними эксперименты.

Одновременно уфологи констатируют, что серый звездный обитатель – лишь первая ласточка. Чем дальше, тем больше будут встречаться на российских просторах существа с других галактик. 

Впрочем, официальная наука никогда не подтверждала существования внеземной цивилизации, а американское правительство неоднократно заявляло, что Зона-51 – это всего лишь военный полигон. 

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

"Махровая уголовщина": в деле перевала Дятлова всплыла очевидная ложь

Найдена новая улика, которая опровергает официальную версию гибели туристов

"Агрессивно и небезопасно": Россия сорвала американское вторжение в Венесуэлу

Пентагон обвинил нашу страну в "безответственной поддержке" режима Мадуро

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей