Обитатели далеких звезд могут отомстить людям

В российских лесах обнаружились инопланетяне: очевидцы заметили существо неопределенно-серого цвета, окруженное странными светящимися шарами.

По словам уфологов, пришелец был маленького роста, однако у него были большие глаза и огромная голова. Конспирологи считают, что инопланетяне перебрались в Россию из США. Известно, что 20 сентября в Америке собираются взять штурмом знаменитую "Зону 51", где якобы до сих пор обитают инопланетяне.

Обеспокоенные такой перспективой, обитатели далеких космических пространств решили перебраться туда, где им будет безопаснее – в дремучие российские чащи, отмечает Vista News.

При этом эксперты предупреждают, что потревоженные инопланетяне, сбежавшие с секретной американской базы, могут начать мстить человечеству за проделанные над ними эксперименты.

Одновременно уфологи констатируют, что серый звездный обитатель – лишь первая ласточка. Чем дальше, тем больше будут встречаться на российских просторах существа с других галактик.

Впрочем, официальная наука никогда не подтверждала существования внеземной цивилизации, а американское правительство неоднократно заявляло, что Зона-51 – это всего лишь военный полигон.