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Люди, страдающие остеоартритом, чаще умирают от болезней сердца. К такому выводу пришли шведские ученые, исследовавшие почти полмиллиона человек в возрасте от 45 до 84 лет.
После одиннадцати лет наблюдений они выяснили, что пациенты, больные артритом коленей или бедер, на 20% выше риск преждевременной смерти от хронических болезней сердца или внезапного инфаркта.
По мнению медиков, люди, испытывающие боль в суставах, меньше двигаются и чаще имеют лишний вес, что, в свою очередь, приводит к проблемам с сердечно-сосудистой системой, отмечается в статье, опубликованной в журнале Osteoarthritis and Cartilage.
Шведские специалисты советуют больным остеоартритом больше двигаться – так они дольше смогут оставаться здоровыми и, следовательно, продолжительность их жизни увеличится.
Остеоартрит – самое распространенное заболевание суставов. От него страдают 10% мужчин и 13% женщин старше 60 лет. Лекарства от этого недуга пока не существует.
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