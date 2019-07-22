Недостаток движения пагубно отражается на сердечно-сосудистой системе

Люди, страдающие остеоартритом, чаще умирают от болезней сердца. К такому выводу пришли шведские ученые, исследовавшие почти полмиллиона человек в возрасте от 45 до 84 лет.

После одиннадцати лет наблюдений они выяснили, что пациенты, больные артритом коленей или бедер, на 20% выше риск преждевременной смерти от хронических болезней сердца или внезапного инфаркта.

По мнению медиков, люди, испытывающие боль в суставах, меньше двигаются и чаще имеют лишний вес, что, в свою очередь, приводит к проблемам с сердечно-сосудистой системой, отмечается в статье, опубликованной в журнале Osteoarthritis and Cartilage.

Шведские специалисты советуют больным остеоартритом больше двигаться – так они дольше смогут оставаться здоровыми и, следовательно, продолжительность их жизни увеличится.

Остеоартрит – самое распространенное заболевание суставов. От него страдают 10% мужчин и 13% женщин старше 60 лет. Лекарства от этого недуга пока не существует.