Рыба поможет при распространенном раке

Три порции полезной еды в неделю - отличная профилактика

Люди, регулярно включающие в свое меню рыбу, существенно снижают риск развития рака кишечника.

К такому выводу пришли ученые из Оксфордского университета и Международного агентства по изучению рака, отмечает портал 7 News. В течение пятнадцати лет специалисты изучали пищевые привычки почти 500 тыс. человек. За это время свыше 6 тысяч заболели раком кишечника. Выяснилось, что люди, съедавшие в неделю около 300 г рыбы любого сорта (3 порции) на 12% снижали риск развития рака кишечника по сравнению с теми, кто потреблял менее 60 г в неделю.

Кроме того, исследования показали, что даже 123 г жирной рыбы в неделю уменьшают вероятность появления колоректального рака на 10%. Специалисты советуют выбирать лосось или сардины – эти сорта богаты омега-3 жирными кислотами, снижающими воспалительные процессы в организме.

Рак кишечника – одно из самых распространенных онкологических заболеваний в мире. По информации ВОЗ, к 2030 г. только от рака прямой кишки могут умереть 13 млн человек, напоминает "МИР-24".









