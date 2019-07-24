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Раскрыта тайна смерти Нила Армстронга

Фото: www.globallookpress.com
Побывавшего первым на Луне человека могли погубить врачи

Сделавший большой шаг для человечества космонавт Нил Армстронг умер на 83 году жизни после операции на сердце. Хотя, вполне возможно, что в результате нее.

Дабы скрыть врачебную ошибку, медики подкупили детей легендарного американца, утверждают журналисты New York Times. Они утверждают, что больница, где Армстронг лечился, заплатила его сыновьям за молчание $6 млн. Деньги наследники получили после смерти отца по конфиденциальному соглашению.

Командир корабля "Аполлон-11", который высадился на поверхность Луны в июле 1969 года, скончался в 2012 году. Тогда родственники предъявили претензии к работникам клиники.  Однако независимая экспертиза сгладила все острые углы.

Ксения АНДРЕЕВА
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