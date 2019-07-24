Раскрыта тайна смерти Нила Армстронга

Побывавшего первым на Луне человека могли погубить врачи

Сделавший большой шаг для человечества космонавт Нил Армстронг умер на 83 году жизни после операции на сердце. Хотя, вполне возможно, что в результате нее.

Дабы скрыть врачебную ошибку, медики подкупили детей легендарного американца, утверждают журналисты New York Times. Они утверждают, что больница, где Армстронг лечился, заплатила его сыновьям за молчание $6 млн. Деньги наследники получили после смерти отца по конфиденциальному соглашению.

Командир корабля "Аполлон-11", который высадился на поверхность Луны в июле 1969 года, скончался в 2012 году. Тогда родственники предъявили претензии к работникам клиники. Однако независимая экспертиза сгладила все острые углы.