Кошмар под землей: в Португалии сделали пугающую находку

Странную могилу раскопали рабочие

На необычную находку наткнулись коммунальщики в Португалии. Они совершенно случайно откопали могилу, в которой были похоронены младенец с разными животными. Вместе с останками ребенка обнаружены овечьи, лошадиные, кошачьи и птичьи кости.

Первым вытащили на поверхность коня с подковой и частично сохранившейся сбруей, затем – недоеденных животных. Около скелета малыша найдена стрела, которая, скорее всего, убила ребенка. Он не дожил до года, поэтому специалисты не смогли назвать пол, пишет The Sun.

Младенец не был похоронен по всем традициям. Его тело скинули в общую яму с объедками и тушами. Данная находка, как отмечает "МИР24", позволяет более отчетливо увидеть картину происходящего во времена Реконкисты. Это был длительный процесс отвоевывания пиренейскими христианами, преимущественно испанцами и португальцами, занятых маврскими эмиратами земель на Пиренейском полуострове.