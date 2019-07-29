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Жара сделает дороги опасными

Фото: pixabay.com
Глобальное потепление несет с собой новые неприятности

Дорожное покрытие при повышении температуры воздуха до +40°C может стать источником серьезных ожогов для людей.

Ученые из Университета Лас-Вегаса в Неваде пришли к выводу, что при температуре воздуха +44°C мостовая нагревается почти до +64°C. Для сравнения, при +70°C сырое куриное яйцо поджаривается в яичницу.

В целом, 35-градусная жара уже увеличивает риск получения ожогов, а температура выше +40°C вызывает резкий скачок такого рода инцидентов.

Исследователи предупреждают, что в группу риска входят люди, попавшие в ДТП, а также дети и те, кто имеет проблемы с мобильностью, отмечает Medical Xpress..

Валентина МАЙОРОВА
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