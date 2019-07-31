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Луна исчезнет этим летом

Фото: pixabay.com
От спутника Земли останутся лишь бледные очертания

Жителей голубой планеты ждет чернолуние. Редкое явление, которое повторяется лишь раз в 2,5 года, будет наблюдаться в августе. Именно на него придутся сразу два новолуния. Как раз второе называют "черной Луной".

Несложно догадаться, что спутник Земли в это время будет невиден из-за близкого расположения к Солнцу. Новолуния состоятся в 1-й и 30-й день последнего летнего месяца, передает Fox News.

Луна, очертания которой все же можно будет рассмотреть при очень ясной погоде, повернется к нашей планете ночной стороной, уточняет "МИР24".

Население западного полушария сможет увидеть "черную Луну" 31 июля из-за разницы часовых поясов. В следующий раз необычное явление мир будет наблюдать в конце апреля 2022 года. 

Ксения АНДРЕЕВА
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