Это не первая находка в сибирском регионе

В Кемеровской области возле деревни Шестаково обнаружили останки редких динозавров.

Экспедиция Кемеровского областного краеведческого музея выкопала кости хвостового отдела позвоночника зауропода и фрагменты скелета пситтакозавра: позвонки, фрагмент нижней челюсти с зубами, плечо и часть когтя. Был также найден зуб хищного динозавра, вероятно, из семейства дромеозаврид, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение пресс-службы администрации Кузбасса.

Уникальные находки отправлены в полевую лабораторию для дальнейшего изучения.

Палеонтологи плотно работают в Кемеровской области. Чуть больше месяца назад рядом с Шестаково нашли фрагмент кости гигантского динозавра. По мнению ученых, в Кузбассе могли водиться огромные хищные динозавры, охотившиеся на своих более мелких родичей.