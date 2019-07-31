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В Кузбассе нашли доисторического монстра

Фото: www.globallookpress.com
Это не первая находка в сибирском регионе

 В Кемеровской области возле деревни Шестаково обнаружили останки редких динозавров.

Экспедиция Кемеровского областного краеведческого музея выкопала кости хвостового отдела позвоночника зауропода и фрагменты скелета пситтакозавра: позвонки, фрагмент нижней челюсти с зубами, плечо и часть когтя. Был также найден зуб хищного динозавра, вероятно, из семейства дромеозаврид, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение пресс-службы администрации Кузбасса.

Уникальные находки отправлены в полевую лабораторию для дальнейшего изучения.

Палеонтологи плотно работают в Кемеровской области. Чуть больше месяца назад рядом с Шестаково нашли фрагмент кости гигантского динозавра. По мнению ученых, в Кузбассе могли водиться огромные хищные динозавры, охотившиеся на своих более мелких родичей.  

Валентина МАЙОРОВА
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