Умер известный российский ученый

Академик разработал шкалу уровня развития цивилизаций

Скончался директор астрокосмического центра Физического института имени Лебедева, академик РАН Николай Кардашев. Выдающемуся астрофизику было 87 лет.

О трагической новости сообщил заведующий лабораторией внегалактической радиоастрономии института Юрий Ковалев.

Кардашев окончил механико-математический факультет МГУ имени Ломоносова, он работал в области экспериментальной и теоретической астрофизики и радиоастрономии. Ученый был сотрудником Государственного астрономического института имени Штернберга.

В 1964 году Кардашев стал автором шкалы уровня развития цивилизаций, связанной с уровнем потребления энергии. Он также, как отмечает Lenta.ru, предсказал существование быстровращающихся звезд. Астрофизик также был среди тех ученых, которые предложили изучать Вселенную с помощью двух приемников, находящихся на большом расстоянии друг от друга.