Тайна вампира: ученые расшифровали загадочную могилу

По костям захоронения определили болячки умершего

Погребенный минимум 200 лет американец, причисленный к людям-вампирам, был поражен хронической инфекцией, выяснили ученые. Джон Барбер, так звали больного туберкулезом, был фермером.

Эту информацию удалось добыть из газет и оставшихся документов. А анализ ДНК жителя Новой Англии помог восстановить историю его болезней. Как пишет Science Alert, человека-вампира, мучил артрит. Не меньше его беспокоила неудачно сросшаяся ключица.

В те времена, когда жил Барбер (а было это в начале 19 в.), думали, что души умерших от белой чумы способны заражать живых. Чтобы обезопаситься, родственники покойников забивали им в грудь колья. Но прежде эксгумировали.

Кстати, исследователи выяснили, что и останки фермера, обнаруженные в 1990 году, были перезахоронены. Судя по возрасту, который выбила родня на крышке гроба, Джону было 55 лет.

Близкие хотели сжечь сердце "вампира", но оно исчезло, то есть попросту разложилось. Чтобы он не преследовал их, его голову и конечности положили поверх туловища. Именно так поступали с туберкулезниками. Поэтому ученые нашли в гробу череп и скрещенные на ребрах кости.