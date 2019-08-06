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Космический город на болоте: пришельцы высадились в Карелии

Фото: pixabay.com
В северных болотах нашли целый инопланетный город

Уфологи поделились с широкой публикой сенсационной новостью: оказывается, инопланетян не стоит искать в далеком космосе – они давно обосновались прямо под носом у россиян.

На фотографиях, сделанных квадрокоптером в болотах Карелии, эксперты разглядели целый город, построенный пришельцами. Конспирологи считают, что раньше поселение было замаскированно, и его не было видно даже со спутников. Однако недавно на реке Кемь построили дамбу, и окрестности были затоплены. Вода повредила системы маскировки, и они перестали функционировать, считают эксперты.

Стоит отметить, что с давних времен эти места считались гиблыми – местные жители туда не ходили. Когда ученые провели различные исследования в том районе, то обнаружили, что радиационный фон возле болота, в котором находится инопланетная база, был повышен. Примерно месяц назад одного из местных жителей положили в больницу с диагнозом заражение крови после того, как он утолил жажду из протекавшего возле топи ручья.

Ранее эксперты считали, что повышенная радиация имеет естественный источник – к примеру, под землей находятся залежи урана. Однако сейчас уфологи склоняются к тому, что радиационный фон изменился из-за города инопланетян.

К сожалению, пришельцы, вероятнее всего, осведомлены о том, что их поселение обнаружили. К тому времени, как исследователи дойдут до него, город скорее всего будет пуст, сообщает Vista News.

Валентина МАЙОРОВА
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