"Динозавр": жители Подмосковья наткнулись на странную находку

В лесу валялись останки непонятного животного

Череп необычной формы, обнаруженный неподалеку от поселка Выголь под Клином, стал поводом для паники. Пользователи Сети даже предположили, что останки принадлежат динозавру.

Кадры странной находки появились в группе в соцсети "ВК" "Высоковск". "Кто это может быть?", – поинтересовался автор фото.

"Это лось",

– уверена зоолог из Мытищ Евгения Шилова, передает "Подмосковье сегодня". К такому выводу она пришла, апеллируя своими знаниями. По словам эксперта, взрослое животное могли подстрелить охотники, или оно умерло от старости.

"У этой особи рогов нет. Это либо самка лося, либо самец, которого убили, чтобы повесить на стене ценный трофей", – пояснила специалист.