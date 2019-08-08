В организации призвали всех успокоиться и не паниковать

Конспирологи утверждают, что человечеству осталось жить несколько дней. По их мнению, уже 12 августа Земля уничтожится из-за якобы приближающейся планеты Нибиру.

Уфологи считают, что в NASA специально скрывают информацию об апокалипсисе, чтобы не началась паника среди населения. При этом "специалисты" до сих не представили весомых доказательств существования мифической Нибиру.

В NASA заявили, что этой планеты не существует, как и угрозы конца света. В организации призвали всех успокоиться и не поддаваться панике, передает DonPress.