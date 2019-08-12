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Теплый океан убьет кораллы

Изменение климата грозит Земле катастрофой раньше срока
Фото: www.globallookpress.com
Новейшие методы позволили спрогнозировать ближайшее будущее

Коралловые рифы гораздо сильнее страдают от повышения температуры воды в мировом океане, чем ожидалось ранее.

Американские и австралийские исследователи пришли к выводу, что уже сейчас коралловые рифы погибают из-за перегрева. Наблюдение, продолжавшееся 3 года, показало, что подъем температуры воды всего на 0,5°C приводит к выцветанию кораллов и смерти большей части обитателей рифов, сообщает издание Current Biology. 

После того, как коралл погибает, в его скелете поселяются водоросли и бактерии, которые быстро разрушают всю колонию. Ученые смогли отследить процесс уничтожения рифа с помощью новейших технологий: компьютерной томографии и других биооптических методов.

Вывод, к которому пришли специалисты, неутешителен: из-за глобального потепления случаи гибели кораллов и разрушения рифов станут еще более частыми.

Валентина МАЙОРОВА
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