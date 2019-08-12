Теплый океан убьет кораллы

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Коралловые рифы гораздо сильнее страдают от повышения температуры воды в мировом океане, чем ожидалось ранее.
Американские и австралийские исследователи пришли к выводу, что уже сейчас коралловые рифы погибают из-за перегрева. Наблюдение, продолжавшееся 3 года, показало, что подъем температуры воды всего на 0,5°C приводит к выцветанию кораллов и смерти большей части обитателей рифов, сообщает издание Current Biology.
После того, как коралл погибает, в его скелете поселяются водоросли и бактерии, которые быстро разрушают всю колонию. Ученые смогли отследить процесс уничтожения рифа с помощью новейших технологий: компьютерной томографии и других биооптических методов.
Вывод, к которому пришли специалисты, неутешителен: из-за глобального потепления случаи гибели кораллов и разрушения рифов станут еще более частыми.
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