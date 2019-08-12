В Греции обнаружили две древних гробницы

Археологический памятник отличается от всего, что изучалось ранее

В некрополе в Немее археологи нашли 2 неразграбленные гробницы, возраст которых – около 1,4 тыс. – 1,2 тыс. лет до нашей эры.

Некрополь, относящийся к микенской эпохе, обнаружили и разграбили в 70-е гг. прошлого века так называемые "черные археологи". Однако теперь специалистам удалось открыть 2 нетронутые могилы, сообщается на сайте министерства культуры страны.

Отмечается, что в одной из гробниц было 2 первичных захоронения и кости еще 14 человек. Вторая была без крыши – вероятно, она развалилась еще в микенский период. В ней обнаружили 3 первичных захоронения. Обе могилы были заполнены глиняными сосудами, статуэтками и другими мелкими предметами.

Отмечается, что новые находки отличаются от тех, что были сделаны ранее – в старых археологи раскопали столовые сосуды и сосуды для хранения продуктов, оружие и предметы престижного потребления.

Аидония, где работают археологи, расположена на северо-западе плоскогорья современной Немеи. В 1,7 тыс.– 1, 1 тыс. гг. до н.э. она была крупным культурным центром. В середине 70-х здесь нашли микенский некрополь – всего около 20 гробниц.

Могилы высечены в скале и состоят из трех частей: дороги, входа и погребальной камеры. В одной из гробниц нашли уникальный набор украшений, напоминает "МИР 24".