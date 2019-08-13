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Названы защищающие от рака продукты

Помогут даже курильщикам и алкоголикам: названы защищающие от рака продукты
Фото: pixabay.com
Поддержать здоровье поможет еда, богатая флавоноидами

Брокколи, черника, апельсины, яблоки и чай оказывают благотворное влияние на состояние организма и способны защитить его от онкологических заболеваний.

К такому выводу пришла международная команда ученых, исследовавшая более 50 тыс. человек в возрасте от 52 до 60 лет. Диета, включающая в себя продукты, богатые флавоноидами, способствовала снижению риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, рака и понижала вероятность смертности от всех причин.

Флавоноиды встречаются в цитрусовых, ягодах, абрикосах, яблоках, персиках, а также в чае. При этом медики отметили, что особенно сильно флавоноиды снижают риск онкологических заболеваний у курильщиков и людей, злоупотребляющих спиртным. Ученые считают, что результаты их исследования помогут разработать полезную и безопасную диету для людей, подверженных пагубным привычкам, отмечает Nature Communications.

Валентина МАЙОРОВА
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