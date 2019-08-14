Узбекистан отдаст России отработанное ядерное топливо

Москва согласилась помочь Ташкенту

Ядерное топливо, которое отработано (ОЯТ), передадут России на обработку с будущей АЭС Узбекистана. При этом, как сообщает пресс-служба агентства "Узатом", радиоактивные отходы (РАО) будут храниться на "родине".

Весь ценный ядерный материал извлекут, остаток превратят в твердое вещество и перевезут обратно в Узбекистан. Такой механизм предусматривает ряд международных соглашений, участниками которых являются обе страны. Все вопросы с обращением ОЯТ и РАО решат отдельные контракты, ведь, по правилам, каждая страна должна хранить отходы на своей территории.

"В этой связи специалисты агентства "Узатом" и госкорпорации "Росатом" в настоящее время тесно работают по вопросу обращения с ОЯТ и РАО. В ближайшее время будет подготовлена и утверждена стратегия обращения с ОЯТ и РАО с учетом международного опыта в данном направлении",

– говорится в сообщении, передают РИА Новости.

При этом, специалисты не могут договориться о том, является ли ОЯТ – безопасным веществом. Одни утверждают, что это ценный ресурс, который содержит разные продукты и некоторые можно использовать в промышленности, к тому же переработанное ОЯТ становится свежим ядерным топливом. Другие напоминают о том, что между ОЯТ и РАО крайне тонкая грань, а переработанное ядерное топливо содержит долгоживущие радионуклиды, которые потенциально являются опасными как для человека, так и для окружающей среды, именно поэтому конечные стадии ядерного топливного цикла до сих пор не решены.

"Однако не следует забывать, что как раз на радиохимические заводы приходится львиная доля той радиоактивности, источником которой является вся ядерная отрасль. И решившись перерабатывать у себя чужое ОЯТ, мы должны понимать, что значительную часть радиоактивности мы оставляем себе", – говорил как-то член-корреспондент РАН изданию "Вокруг света".