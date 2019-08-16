Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Банановая эпидемия: россияне могут лишиться райского наслаждения

Банановая эпидемия: россияне могут лишиться райского наслаждения
Фото: pixabay.com
продолжениеАпноэ провоцирует смертельное заболевание
Опасный грибок подбирается к огромным плантациям

Один из самых полезных и популярных продуктов, который продается в каждом магазине, может исчезнуть с российских прилавков. Впрочем, не только с российских. 

Опасный грибок, который мгновенно "цепляется" и молниеносно распространяется, подбирается к плантациям популярного вида бананов Cavendish в Южной Америке, которая является одним из крупнейших экспортеров в мире.

Сотрудники Колумбийского сельскохозяйственного института бьют тревогу, пишет The Mirror. "Панамская болезнь" может полностью уничтожить насаждения желтых плодов. Впрочем, 170 гектаров банановых полей ликвидирует человек. Их попросту сожгут. 

Сейчас в Колумбии действует чрезвычайная ситуация, которая может привести к последствиям, если в Латинской Америке не предотвратят эпидемию. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

СМИ: Нидерланды ведут тайные переговоры с Россией по делу "Боинга" MH17

Украинцы подозревают недоброе

Макрон погнался за лаврами миротворца в Донбассе

Глава Пятой Республики скоро выйдет на первый план в Европе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей