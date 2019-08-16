Банановая эпидемия: россияне могут лишиться райского наслаждения

Опасный грибок подбирается к огромным плантациям

Один из самых полезных и популярных продуктов, который продается в каждом магазине, может исчезнуть с российских прилавков. Впрочем, не только с российских.

Опасный грибок, который мгновенно "цепляется" и молниеносно распространяется, подбирается к плантациям популярного вида бананов Cavendish в Южной Америке, которая является одним из крупнейших экспортеров в мире.

Сотрудники Колумбийского сельскохозяйственного института бьют тревогу, пишет The Mirror. "Панамская болезнь" может полностью уничтожить насаждения желтых плодов. Впрочем, 170 гектаров банановых полей ликвидирует человек. Их попросту сожгут.

Сейчас в Колумбии действует чрезвычайная ситуация, которая может привести к последствиям, если в Латинской Америке не предотвратят эпидемию.