Нибиру
- Уже завтра: внезапно объявлено о столкновении с Нибиру
- В России нашли раздетого инопланетянина с Нибиру
- Атака на Крым: Нибиру ударила по курортам
Один из самых полезных и популярных продуктов, который продается в каждом магазине, может исчезнуть с российских прилавков. Впрочем, не только с российских.
Опасный грибок, который мгновенно "цепляется" и молниеносно распространяется, подбирается к плантациям популярного вида бананов Cavendish в Южной Америке, которая является одним из крупнейших экспортеров в мире.
Сотрудники Колумбийского сельскохозяйственного института бьют тревогу, пишет The Mirror. "Панамская болезнь" может полностью уничтожить насаждения желтых плодов. Впрочем, 170 гектаров банановых полей ликвидирует человек. Их попросту сожгут.
Сейчас в Колумбии действует чрезвычайная ситуация, которая может привести к последствиям, если в Латинской Америке не предотвратят эпидемию.
Украинцы подозревают недоброе
Глава Пятой Республики скоро выйдет на первый план в Европе