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Названы смертельно опасные лекарства

Названы смертельно опасные лекарства
Фото: www.globallookpress.com
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Не все препараты приносят пользу для организма

Врач Крис Гилберт перечислила 5 групп лекарственных препаратов, которые могут привести к смерти при неправильном применении.

Отмечается, что длительное употребление нестероидных противовоспалительных медикаментов может спровоцировать язву желудка и кровотечение. Также опасность представляют и препараты для разжижения крови. Насторожиться стоит в случае частых головных болей, рвоты и диареи.

Антибиотики могут вызвать тяжелую аллергическую реакцию, которая приведет к преждевременной смерти, передает "МК".

Также в списке опасный лекарств значатся опиоидные анальгетики и антидиабетические препараты.

Специалисты предупреждают, что не нужно заниматься самолечением и употреблять лекарства без консультации врача.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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