Названы смертельно опасные лекарства

Не все препараты приносят пользу для организма

Врач Крис Гилберт перечислила 5 групп лекарственных препаратов, которые могут привести к смерти при неправильном применении.

Отмечается, что длительное употребление нестероидных противовоспалительных медикаментов может спровоцировать язву желудка и кровотечение. Также опасность представляют и препараты для разжижения крови. Насторожиться стоит в случае частых головных болей, рвоты и диареи.

Антибиотики могут вызвать тяжелую аллергическую реакцию, которая приведет к преждевременной смерти, передает "МК".

Также в списке опасный лекарств значатся опиоидные анальгетики и антидиабетические препараты.

Специалисты предупреждают, что не нужно заниматься самолечением и употреблять лекарства без консультации врача.