Названы смертельно опасные лекарства

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Врач Крис Гилберт перечислила 5 групп лекарственных препаратов, которые могут привести к смерти при неправильном применении.
Отмечается, что длительное употребление нестероидных противовоспалительных медикаментов может спровоцировать язву желудка и кровотечение. Также опасность представляют и препараты для разжижения крови. Насторожиться стоит в случае частых головных болей, рвоты и диареи.
Антибиотики могут вызвать тяжелую аллергическую реакцию, которая приведет к преждевременной смерти, передает "МК".
Также в списке опасный лекарств значатся опиоидные анальгетики и антидиабетические препараты.
Специалисты предупреждают, что не нужно заниматься самолечением и употреблять лекарства без консультации врача.
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