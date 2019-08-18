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В Крыму нашли нечто

В Крыму нашли нечто
Фото: www.globallookpress.com
Находка удивила специалистов

В Крыму российские ученые нашли ранее неизвестный вид микроорганизмов.

По словам ученых, таких находок крайне мало в мире. Отмечается, что открытие совершили в пещере "Таврида", где ранее были обнаружены останки неизвестной гигантской птицы, взрослого мамонта и мамонтенка, винторогого барана, носорога Мерка и саблезубой кошки, передает телеканал "Россия 24".

Находку отвезут в специальный центр для дальнейшего изучения.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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