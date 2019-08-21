В сентябре мир узнает всю правду о Лох-Несском чудовище

Нибиру
- Она существует: Нибиру впервые попала на фото
- Апокалипсис на пороге: Нибиру вплотную приблизилась к Земле
- В России нашли раздетого инопланетянина с Нибиру
Команда исследователей, которые на протяжении года искали Лох-Несское чудовище, прольет наконец свет на одну из самых загадочных историй в мире. Ждать осталось недолго.
Ученые во главе с Нилом Джемпеллом пообещали рассказать о своей экспедиции по шотландскому озеру Лох-Несс с приходом осени, сообщает газета Otago Daily Times. Пресс-конференцию наметили на 5 сентября.
А пока специалисты подводят итог своей работы. Всего они взяли 250 проб воды, в которой находится ДНК обитателей озера. Тест позволят сделать их чешуя, частички кожи, перьев и следов жизнедеятельности. Результат ученые сравнят с имеющимися в базе данных ДНК.
"Наше исследование в принципе исключает большинство гипотез, однако одна из них остается правдоподобной", – заинтриговал руководитель экспедиции.
Так что миф о монстре могут развеять или подтвердить. Ответ на вопрос: существует ли Лох-Несское чудовище, – будет дан через две недели и один день.
Гости пообещали рассказать правду о полуострове
Французский и американский лидеры согласились помириться с Москвой