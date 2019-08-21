В сентябре мир узнает всю правду о Лох-Несском чудовище

Ждать осталось чуть больше двух недель

Команда исследователей, которые на протяжении года искали Лох-Несское чудовище, прольет наконец свет на одну из самых загадочных историй в мире. Ждать осталось недолго.

Ученые во главе с Нилом Джемпеллом пообещали рассказать о своей экспедиции по шотландскому озеру Лох-Несс с приходом осени, сообщает газета Otago Daily Times. Пресс-конференцию наметили на 5 сентября.

А пока специалисты подводят итог своей работы. Всего они взяли 250 проб воды, в которой находится ДНК обитателей озера. Тест позволят сделать их чешуя, частички кожи, перьев и следов жизнедеятельности. Результат ученые сравнят с имеющимися в базе данных ДНК.

"Наше исследование в принципе исключает большинство гипотез, однако одна из них остается правдоподобной", – заинтриговал руководитель экспедиции.



Так что миф о монстре могут развеять или подтвердить. Ответ на вопрос: существует ли Лох-Несское чудовище, – будет дан через две недели и один день.