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В сентябре мир узнает всю правду о Лох-Несском чудовище

В сентябре мир узнает всю правду о Лох-Несском чудовище
Фото: www.globallookpress.com
Ждать осталось чуть больше двух недель

Команда исследователей, которые на протяжении года искали Лох-Несское чудовище, прольет наконец свет на одну из самых загадочных историй в мире. Ждать осталось недолго. 

Ученые во главе с Нилом Джемпеллом пообещали рассказать о своей экспедиции по шотландскому озеру Лох-Несс с приходом осени, сообщает газета Otago Daily Times. Пресс-конференцию наметили на 5 сентября. 

А пока специалисты подводят итог своей работы. Всего они взяли 250 проб воды, в которой находится ДНК обитателей озера. Тест позволят сделать их чешуя, частички кожи, перьев и следов жизнедеятельности. Результат ученые сравнят с имеющимися в базе данных ДНК. 

"Наше исследование в принципе исключает большинство гипотез, однако одна из них остается правдоподобной", – заинтриговал руководитель экспедиции. 

Так что миф о монстре могут развеять или подтвердить. Ответ на вопрос: существует ли Лох-Несское чудовище, – будет дан через две недели и один день.  

Ксения АНДРЕЕВА
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