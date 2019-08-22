Найден способ победить устойчивый к лекарствам рак

Нибиру
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Оригинальный способ борьбы с онкологическими опухолями, которые не поддаются воздействию химиотерапии, предложили американские исследователи.
Специалисты Бригамской и Женской больниц в Бостоне соделировали на компьютере и провели в лабораторных условиях испытание трех препаратов, чтобы исследовать химические процессы, лежащие в основе выработки привыкания организма к препаратам химиотерапии.
Ученые пришли к выводу, что комбинации рассмотренных веществ уменьшает процесс привыкания клеток к лекарсвам. При этом эксперты признают, что пока не могут понять, как именно раковые клетки приспосабливаются к химиотерапии ии становятся устойчивыми к ее воздействию.
Для того, чтобы разобраться в этом процессе, придется провести дополнительные исследования, отмечает Medical Xpress.
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