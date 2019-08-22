Найден способ победить устойчивый к лекарствам рак

Предложен новый путь исцеления от опасного недуга

Оригинальный способ борьбы с онкологическими опухолями, которые не поддаются воздействию химиотерапии, предложили американские исследователи.

Специалисты Бригамской и Женской больниц в Бостоне соделировали на компьютере и провели в лабораторных условиях испытание трех препаратов, чтобы исследовать химические процессы, лежащие в основе выработки привыкания организма к препаратам химиотерапии.

Ученые пришли к выводу, что комбинации рассмотренных веществ уменьшает процесс привыкания клеток к лекарсвам. При этом эксперты признают, что пока не могут понять, как именно раковые клетки приспосабливаются к химиотерапии ии становятся устойчивыми к ее воздействию.

Для того, чтобы разобраться в этом процессе, придется провести дополнительные исследования, отмечает Medical Xpress.