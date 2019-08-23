Поводом обратиться к врачу является охриплый без причины голос и затруднения глотания

Онкологи рассказали о первых признаках рака, которые помогут выявить болезнь на ранних стадиях – это увеличит эффективность лечения. Стоит насторожиться, если кашель не проходит более двух недель, а в мокроте есть примеси крови.

Тревожный сигналом являются изменения в работе кишечника, например, непреходящий запор или диарея. Также стоит обратить внимание на резкую потерю веса и изжогу, с которой не справляются лекарства.

Частые болезненные мочеиспускания с кровью, увеличившиеся лимфатические узлы и уплотнения в молочных железах у женщин – все это повод незамедлительно записаться на прием к онкологу, рассказали врачи Центральной медсанчасти.

На коже стоит внимательно рассмотреть родинки – несимметричность, неровные края, окраска и любые изменения могут быть первыми признаками онкологического заболевания.

Все эти симптомы не обязательно связаны с раком, но обратиться к врачу при их наличии нужно. Для начала стоит записаться к терапевту, после осмотра он, при необходимости, даст направление к онкологу.