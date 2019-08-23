Нибиру
- Она существует: Нибиру впервые попала на фото
- Апокалипсис на пороге: Нибиру вплотную приблизилась к Земле
- В России нашли раздетого инопланетянина с Нибиру
Онкологи рассказали о первых признаках рака, которые помогут выявить болезнь на ранних стадиях – это увеличит эффективность лечения. Стоит насторожиться, если кашель не проходит более двух недель, а в мокроте есть примеси крови.
Тревожный сигналом являются изменения в работе кишечника, например, непреходящий запор или диарея. Также стоит обратить внимание на резкую потерю веса и изжогу, с которой не справляются лекарства.
Частые болезненные мочеиспускания с кровью, увеличившиеся лимфатические узлы и уплотнения в молочных железах у женщин – все это повод незамедлительно записаться на прием к онкологу, рассказали врачи Центральной медсанчасти.
На коже стоит внимательно рассмотреть родинки – несимметричность, неровные края, окраска и любые изменения могут быть первыми признаками онкологического заболевания.
Все эти симптомы не обязательно связаны с раком, но обратиться к врачу при их наличии нужно. Для начала стоит записаться к терапевту, после осмотра он, при необходимости, даст направление к онкологу.
СМИ уловили настроения общества
История вокруг Гренландии дорого обойдется мистеру президенту