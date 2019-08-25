Давление имеет значение: гипертония ведет к слабоумию

После 30 лет необходимо тщательнее следить за здоровьем

Объем головного мозга уменьшился к 70 годам у тех, кто долгое время страдал от повышенного артериального давления. Такие выводы сделали ученые из Университетского колледжа Лондона. Они провели исследование с участием полутысячи человек 1946 года рождения. Медики следили за давлением испытуемых, а после 69 лет им еще и сканировали мозг.

Специалисты отметили, что необходимо регулярно измерять давление после 30 лет и вовремя обращаться к врачу для его снижения. Иначе риск развития деменции увеличивается в разы, пишет МедикФорум.