Давление имеет значение: гипертония ведет к слабоумию

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Объем головного мозга уменьшился к 70 годам у тех, кто долгое время страдал от повышенного артериального давления. Такие выводы сделали ученые из Университетского колледжа Лондона. Они провели исследование с участием полутысячи человек 1946 года рождения. Медики следили за давлением испытуемых, а после 69 лет им еще и сканировали мозг.
Специалисты отметили, что необходимо регулярно измерять давление после 30 лет и вовремя обращаться к врачу для его снижения. Иначе риск развития деменции увеличивается в разы, пишет МедикФорум.
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