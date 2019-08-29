Необычное вещество залечит раны крайне быстро

Скорость заживления увеличивается на 40% с этим "лекарством"

Подмосковные ученые разработали некое вещество, которое на опытах с червями показало удивительные результаты заживления ран. В основе этого средства лежат наночастицы церия, которые обладают антиоксидантной и противовоспалительной активностью.

Во время испытаний это вещество способствовало более быстрому отрастанию у червя утраченной части тела. Как рассказали специалисты Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в Пущино интернет-порталу "Подмосковье сегодня", в скором времени ученые планируют создать средство для лечения человеческих ран, а также ожогов.

Само вещество – диоксид церия– , отмечают ученые, опасно, но в виде наночастиц приобретает неожиданные лечащие свойства.