Все было по-другому: африканская находка изменила представление об эволюции

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Найденный в Восточной Африке череп анамского австралопитека заставляет по-новому взглянуть на процесс развития предков человека.
Как сообщает в журнале Nature команда Йоханнеса Хайле-Селассие из Кливлендского музея естественной истории в США, хорошо сохранившийся череп, возраст которого оценивается в 3,8 млн лет, принадлежал взрослой мужской особи. При этом самым ранним находкам человека вида Homo sapiens всего около 300 тыс. лет. Характерные черты анамского австралопиткеа – выдающаяся челюсть и очень длинный узкий череп.
Кости были обнаружены в местечке Миро-Дора в регионе Афар в Эфиопии. На данный момент это делает анамских австралопитеков древнейшим видом предков человека. За этим видом следует австралопитек афарский, живший около трех миллионов лет назад: найденный в ХХ веке знаменитый скелет "Люси" принадлежит именно к этому виду.
Ранее считалось, что афарский австралопитек произошел от анамского, однако, похоже, что оба вида существовали параллельно. Этот факт потребует переписать историю человеческого происхождения, считают ученые.
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