Благодаря этому продукту быстрее восстанавливается нормальная работа кишечника

Послеоперационный период при полостной операции можно значительно сократить, если пациент будет жевать жвачку. К такому выводу пришли ученые из калифорнийской больницы Санта-Барбары.

Специалисты наблюдали за состоянием здоровья 34 людей, которые перенесли операцию по частичному удалению толстой кишки. Исследователи указали на то, что при полостной операции нарушается перистальтика кишечника, теряющая свою активность. У пациентов повышается вероятность подхватить инфекцию, а также появляются неприятные ощущения, сообщает "МедикФорум".

Поэтому врачи решили провести эксперимент – половина добровольцев после операции три раза в день жевала жвачку без сахара, другая избегала ее. У первой группы участников быстрее начинал работать кишечник нормально, а обычный стул появлялся раньше. Они меньше задерживались в больнице и вместо 6-8 дней находились там всего 3-4.