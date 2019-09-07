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Раскрыта удивительная польза жвачки

Раскрыта удивительная польза жвачки
Фото: www.globallookpress.com
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Благодаря этому продукту быстрее восстанавливается нормальная работа кишечника

Послеоперационный период при полостной операции можно значительно сократить, если пациент будет жевать жвачку. К такому выводу пришли ученые из калифорнийской больницы Санта-Барбары.

Специалисты наблюдали за состоянием здоровья 34 людей, которые перенесли операцию по частичному удалению толстой кишки. Исследователи указали на то, что при полостной операции нарушается перистальтика кишечника, теряющая свою активность. У пациентов повышается вероятность подхватить инфекцию, а также появляются неприятные ощущения, сообщает "МедикФорум".

Поэтому врачи решили провести эксперимент – половина добровольцев после операции три раза в день жевала жвачку без сахара, другая избегала ее. У первой группы участников быстрее начинал работать кишечник нормально, а обычный стул появлялся раньше. Они меньше задерживались в больнице и вместо 6-8 дней находились там всего 3-4. 

Полина ИВАНОВА
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