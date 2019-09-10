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Найдена неожиданная причина проблем с мозгом

Найдена неожиданная причина проблем с мозгом
Фото: www.globallookpress.com
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Эволюционный механизм, позволивший человечеству выжить, оборачивается против современных людей

Диета, богатая жиром и углеводами, не только наносит удар по талии, но и негативно сказывается на работе головного мозга.

Ученые из Йельского университета пришли к выводу, что чрезмерное потребление жиров вызывает изменения в гипоталамусе – области в промежуточном мозге, которая регулирует нейроэндокринную деятельность мозга и способность организма к саморегуляции (гомеостаз).

Исследования показали, что рацион с высоким содержанием жира и углеводов вызвает воспалительные процессы в гипоталамусе, причем это происходит даже до того, как появляются первые признаки лишнего веса. Кроме того, такая диета ведет к уменьшению митохондрий – энергетических станций клетки, отмечается в опубликованной в Medical Xpress статье.

При этом эксперты отмечают, что они обнаружили механизм, с помощью которого мозговые нейроны побуждают организм к чрезмерному потреблению жирной и богатой углеводами пищи. Когда-то он был эволюционным преимуществом, позволившим человечеству выжить. Однако теперь, когда жиры и углеводы повсеместно доступны, эта биологическая особенность разрушительно воздействует на здоровье, подчеркивают специалисты.

Валентина МАЙОРОВА
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