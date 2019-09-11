"Техноспецназ-2019" завершил работу

Пятая школа кадрового резерва ОПК России впервые прошла в городе Анапе Краснодарского края

Ее целями в этом году были заявлены развитие и обучение инженерно-управленческого кадрового резерва оборонной промышленности в целях цифровой трансформации предприятий ОПК России.

Организатором школы выступил Союз молодых инженеров России. Поддержку оказывали Коллегия военно-промышленной комиссии Российской Федерации, ДОСААФ России и Министерство промышленности и торговли.

Прогресс не стоит на месте, а современные вызовы задают новые темпы технологического развития. Российское государство делает упор на производство высокотехнологичных образцов вооружений, беспилотных летательных аппаратов и замысловатых кибертехнологий, поэтому задействованные в этом процессе интеллектуальные ресурсы теперь ценятся особенно высоко.

Создание условий для достижения технологического превосходства и возможности проводить здоровую конкурентную политику становится для нашей страны особенно важным шагом. Чтобы реализация этих задач не замедлялась и не стагнировалась, технологическому прогрессу нужна преемственность поколений. Именно ее и обеспечивает школа "Техноспецназ".

Фактически это уникальная площадка для коммуникации молодых талантливых инженеров оборонно-промышленного комплекса с руководством корпораций и предприятий, обмена опытом и знаниями, а также поиска точек соприкосновения для дальнейшего сотрудничества.

Образовательная программа "Техноспецназа-2019" была насыщенной и разнообразной. Молодые инженеры участвовали в занятиях по повышению квалификации, бизнес-тренингах и лекциях, презентовали свои инновационные проекты и делали прототипы своих изделий.

Помимо лекций и мастер-классов от ведущих ученых-разработчиков и экспертов ОПК России, молодые инженеры прошли военно-спортивную подготовку. Опытные специалисты провели с ними занятия по стрельбе из пневматического оружия, рукопашному и ножевому бою, погружению под воду с аквалангом и даже по йоге. Часть занятий проходила в спорткомплексе пансионата "Урал", остальные – на берегу Черного моря.

В мероприятиях школы приняли участие молодые специалисты тульского конструкторского бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова, Дивизиона транспортной авиации ПАО "ОАК" – Авиационного комплекса имени С.В. Ильюшина, АО "ОДК-Климов", АО "ГСС", ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", АО "Омсктрансмаш", АО "Средне-Невский судостроительный завод", ПАО "КАМАЗ", ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ имени академика Е.И. Забабахина", АО "Российские космические системы" и других научных и производственных предприятий ОПК России.

Главным событием юбилейной школы "Техноспецназ-2019" стал финал Первого всероссийского конкурса кадрового резерва оборонно-промышленного комплекса России "Технолидер-2019". Победители конкурса получили возможность бесплатно пройти программу повышения квалификации для решения задач по цифровизации на ведущих оборонных предприятиях России.

Первый очный этап конкурса состоялся на площадке технополиса "ЭРА" в рамках международного военно-технического форума "Армия-2019". Для участия в конкурсе "Технолидер-2019" заявки подали молодые специалисты из 37 предприятий ОПК. Молодые люди, работающие в "оборонке", представили свои проекты в области интеллектуальных военных систем для решения задач в интересах Вооруженных сил страны.

Чтобы победить в конкурсе, ребята и девушки показали свои инновационные разработки военного и гражданского назначения. Среди экспонатов – робот с искусственным интеллектом по имени Гегель. Он способен в диалоге с человеком раскрыть полные психологические характеристики собеседника, определить, правду или ложь тот говорит.

В соответствии с государственной политикой, все разработанные изделия собраны из отечественных комплектующих. Корпуса роботов напечатаны на 3D-принтерах российского производства.

Также были представлены презентации новых идей и запускаемых проектов. Среди них – система технического зрения, предназначенная для использования на промышленных предприятиях. Еще одной необычной технологией, с которой смогли ознакомиться гости и участники "Техноспецназа", стал программно-аппаратный комплекс предупреждения правонарушений.

В рамках школы "Техноспецназ" Союз молодых инженеров России совместно с технополисом "ЭРА" презентовал совместный проект "Центр компетенций по разработке цифровых двойников". На презентации побывал научный руководитель центра – проректор по перспективным проектам Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, руководитель Центра Национальной технологической инициативы по направлению "Новые производственные технологии", руководитель Центра компьютерного инжиниринга СПбПУ, лауреат национальной промышленной премии Российской Федерации "Индустрия" 2017 г. А.И. Боровков.

Центр компетенций претендует стать ведущим в России по цифровому проектированию новейшей военной техники. А участники школы – перспективные талантливые инженеры и конструкторы – смогут принять участие в проектах Центра.

Кроме того, на мероприятии было принято решение о запуске Союзом молодых инженеров России производства микроспутников двойного назначения. Как отметил председатель Союза Евгений Мирошниченко, организовать производство планируется на новой научно-производственной площадке в Анапе.

Начало производства микроспутников запланировано на 2020 год. Микроспутники предназначены для обеспечения защищенной телерадиосвязи в интересах Вооруженных сил и иных силовых структур России, дистанционного зондирования Земли, а также обеспечения геолокационных данных для наиболее эффективного применения высокоточного оружия Сухопутных войск, Воздушно-космических сил и Военно-морского флота России.

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