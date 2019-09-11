Агрессивного лечения можно будет избежать, благодаря последним разработкам

Злокачественные опухоли простаты находятся на первом месте по распространенности среди онкологических заболеваний у мужчин в развитых странах. Британские ученые разработали новый метод анализа крови, который позволяет отследить мельчайшие фрагменты, выделяющиеся вредными новообразованиями.

Клинические испытания показали, что этот тест обнаруживает тяжелый недуг с вероятностью более 90% – ранее анализ рака по крови был гораздо менее точным, сообщает Science Daily. Кроме того, новый тест позволяет оценить степень агрессивности рака, что помогает врачам понять, нуждается ли больной в интенсивном и жестком лечении, или же можно обойтись простым наблюдением. Это особенно важно, так как значительное число страдающих этой болезнью могли бы обойтись менее травматичными видами лечения, наносящими вред организму в целом.

В России опухоли простаты – второй по степени распространенности вид онкологии мужчин после рака легких, ежегодно такой диагноз ставится примерно 100 тыс. человек, напоминает "Медик Форум". Рак простаты развивается достаточно медленно, в большинстве случаев злокачественные новообразования не требуют никакого лечения. Однако специалистам трудно бывает различать агрессивные и неагрессивные формы опухоли, и поэтому многие врачи предлагают пациентам начать лечение в любом случае. Процесс борьбы с этим видом рака часто осложняется импотенцией и недержанием, что наносит травму представителям сильного пола. Новая методика позволит избежать этих трудностей, подчеркивают эксперты.