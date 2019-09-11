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Найдена причина гибели динозавров

Найдена причина гибели динозавров
Фото: www.globallookpress.com
Гость из глубин космоса погубил огромную часть земной фауны

Исследователи сумели пошагово восстановить эпическую картину исчезновения доисторических ящеров с лица Земли.

Ученые пробурили скважину на дне моря, где, по их предположениям, в древнейшие времена упал гигантский метеорит. Найденные там частицы угля и пород позволили воссоздать случившееся, говорится в исследовании.

По словам специалистов, удар был настолько силен, что вызвал мощное цунами, одновременно на суше вспыхнули лесные пожары. Через сутки волны, обогнув Землю, затопили кратер метеорита. В атмосферу было выброшено огромное количество серы, а когда она испарилась, небо затянуло густой непроницаемой пеленой. солнечного света стало меньше, температура воздуха резко упала.

Немногочисленные динозавры, которые смогли выжить после падения метеорита, погибли из-за наступления нового ледникового периода.

Валентина МАЙОРОВА
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