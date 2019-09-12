Найден простой и вкусный способ похудеть

Лесные и садовые дары помогут сбросить лишний вес

Ежевика, малина и другие ягоды – незаменимые помощники для тех, кто мечтает похудеть. Диетологи рекомендуют обязательно добавлять ягоды в свой завтрак, так как они позволяют дольше сохранить чувство сытости.

Кроме того, в ягодах мало калорий, а полезных веществ, напротив, очень много, отмечает Еxpress. Полчашки ежевики или малины содержат всего лишь 4 г углеводов и массу пищевых волокон, необходимых для здоровья кишечника.

В день рекомендуется съедать не менее 400 г ягод или фруктов – можно разделить это количество на 5 приемов еды. По мнению докторов, эти полезные продукты помогают снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и даже рака.

Тот, кто хочет похудеть, может добавить ягоды в смузи или йогурт. Все остальные могут поесть блинчики с ягодами.