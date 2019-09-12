Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Найден простой и вкусный способ похудеть

Найден простой и вкусный способ похудеть
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеЧеснок в интимное место: как женщины лечатся "народными" средствами
Лесные и садовые дары помогут сбросить лишний вес

Ежевика, малина и другие ягоды – незаменимые помощники для тех, кто мечтает похудеть. Диетологи рекомендуют обязательно добавлять ягоды в свой завтрак, так как они позволяют дольше сохранить чувство сытости.

Кроме того, в ягодах мало калорий, а полезных веществ, напротив, очень много, отмечает Еxpress. Полчашки ежевики или малины содержат всего лишь 4 г углеводов и массу пищевых волокон, необходимых для здоровья кишечника.

В день рекомендуется съедать не менее 400 г ягод или фруктов – можно разделить это количество на 5 приемов еды. По мнению докторов, эти полезные продукты помогают снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и даже рака.

Тот, кто хочет похудеть, может добавить ягоды в смузи или йогурт. Все остальные могут поесть блинчики с ягодами.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Американцы призвали весь мир смириться со статусом Крыма

Граждане США не сомневаются в принадлежности полуострова России

Россия купит Украину по частям

В Незалежной сеют панику на фоне земельной реформы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей