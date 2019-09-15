В помидорах нашли серьезную опасность

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Американский кардиолог Стивен Гандри утверждает, что людям нужно навсегда забыть о помидорах.
По его мнению, в этом овоще содержатся лектины, которые вырабатываются растениями для защиты от вредителей. Именно эта разновидность белков может нанести непоправимы вред человеку, передает "Вечерняя Москва".
Гандри считает, что лектины в организме вызывают воспалительные процессы и различные заболевания.
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