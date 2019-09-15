Общение с гуманоидами тщательно скрывают от любопытных

Споры о существовании планеты Нибиру не утихают до сих пор. Отставной майор США, не пожелавший раскрывать свое имя, раскрыл шокирующую информацию.

По его словам, в один из дней на военной базе засекли в воздухе неизвестный объект, который затем врезался в землю. Приехав на место, военные увидели ромбовидную тарелку.

"Сначала подумал, что это какие-то наши новые разработки, спустя несколько минут оттуда начали выходить странные существа под 2 метра ростом с бледным окрасом кожи и без волосяного покровом",

– цитирует майора агентство "Версия".

После произошедшего солдат заставили по собственному желанию уволиться и до конца дней ничего не рассказывать об инциденте.

Уфологи считают, что это на Землю прибыли посланники Нибиру, однако скептики уверены, что это просто очередной вымысел майора.