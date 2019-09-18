Природный катаклизм поставил крест на амбициях французского императора

Бонапарт потерпел поражение в битве при Ватерлоо из-за извержения вулкана Тамбора в Индонезии.

К такому выводу пришли британские ученые, сообщает Phys.org. Известно, что сражение 18 июня 1815 г. между Коалицией европейских монархов и французской армией проходило в дождливую погоду, и Наполеон не дождался подмоги, так как дороги развезло.

Специалисты из Эдинбургского университета считают, что 1815 г. стал "годом без лета" именно из-за внезапно проснувшегося вулкана. Компьютерная модель показала, что мощное извержение увеличивает вероятность низких летних температур в 100 раз.

При извержении вулкана Тамбора на острове Сумбава произошло в апреле 1815 года. Тогда погибли 100 тыс. человек.



