Ученые призывают сократить выбросы углерода

Специалисты Всемирной метеорологической организации рассказали, что за последние годы на нашей планете значительно выросла температура воздуха.

Ученые предполагают, что температура за 2015-2019 годы станет самой высокой за всю истории наблюдений, – пишет "Экономика сегодня".

Сейчас средняя температура на Земле на 1,1°C выше, чем в XIX веке. Если такие показатели сохранятся и дальше, то ледники начнут таять быстрее, возрастет концентрация парниковых газов. Чтобы избежать этого, ученые призывают сократить выбросы углерода и удалить часть углекислого газа из атмосферы, – пишет телеканал "МИР24".