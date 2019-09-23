Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Температура растет: миру грозит экологическая катастрофа

Температура растет: миру грозит экологическая катастрофа
Фото: pixabay.com
Ученые призывают сократить выбросы углерода

Специалисты Всемирной метеорологической организации рассказали, что за последние годы на нашей планете значительно выросла температура воздуха.

Ученые предполагают, что температура за 2015-2019 годы станет самой высокой за всю истории наблюдений, – пишет "Экономика сегодня".

Сейчас средняя температура на Земле на 1,1°C выше, чем в XIX веке. Если такие показатели сохранятся и дальше, то ледники начнут таять быстрее, возрастет концентрация парниковых газов. Чтобы избежать этого, ученые призывают сократить выбросы углерода и удалить часть углекислого газа из атмосферы, – пишет телеканал "МИР24".

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...

России предложили откупиться от скандала вокруг дела Скрипалей

Отравленный "Новичком" в Эймсбери британец требует баснословную сумму

Доллар вырастет до 80 рублей

После Нового года россиян ждет сильное ослабление национальной валюты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей