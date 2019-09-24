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Развеяны мифы о лекарствах от простуды

Не работают: развеяны мифы о лекарствах от простуды
Фото: www.globallookpress.com
Врач подтвердил неэффективность препаратов

Противовирусные и иммуностимулирующие средства простуде ни по чем, уверен врач Алексей Хухрев.  Данные лекарства, пояснил он, действуют по известному принципу: если лечить насморк, он проходит за 7 дней, если не лечить – за неделю.

"На аденовирусы, на риновирусы, на все другие вирусы, вызывающие простудные заболевания, в мире нет ни одного эффективного препарата, который хоть как-то мог бы сузить интервал продолжительности болезни", – рассказал специалист в интервью "Царьграду"

К слову, а насморке. Как раз-таки, симптомы простуды и можно облегчить с помощью таблеток. Также они устраняют кашель и температуру, поскольку, несмотря на разные названия, содержат одни и те же активные вещества. А цены микстур колеблются из-за добавок.

Впрочем, ни одно из имеющихся на аптечных прилавках средств на продолжительность болезни не влияет, уточнил доктор, добавив, что выписанные его коллегами рецепты не сильно меняют ситуации. Препараты также могут не принести ощутимой пользы. По словам собеседника издания, россиянам сложно отделаться от стереотипа: если врач не назначил лекарства, значит он не профессионал.

Ксения АНДРЕЕВА
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