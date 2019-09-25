Боль в груди и стенокардия говорят о серьезных проблемах в организме

Повышение уровня холестерина в организме может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, например, атеросклероза. Однако на проблему далеко не всегда указывают какие-то яркие симптомы.

Повышенный холестерин в крови чаще всего связан с генетикой, а также с неправильным питанием, курением и отсутствием физической активности. Кроме того, могут влиять и такие факторы, как возраст, хронические болезни, пол.

Врачи утверждают, что стенокардия, боль в груди и при ходьбе могут также свидетельствовать о возникновении проблемы, сообщает "МедикФорум". Однако точную картину даст только анализ крови.

Лучшим способом контроля холестерина в организме специалисты называют правильное питание и здоровые привычки. Ученые рекомендуют добавить в своей рацион рыбу, богатую омега-3, фрукты и овощи, снизить употребление сахара и продуктов, насыщенных жирами. При этом необходимо поддерживать физическую активность, хотя бы 20-30 минут в день, уточняет "МИР24".