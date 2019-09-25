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На развитие распространенного рака влияют привычки

На развитие рака влияют привычки
Фото: www.globallookpress.com
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Изменение образа жизни поможет сохранить здоровье

Более 30% случаев рака груди можно избежать, если придерживаться полезных привычек.

По мнению американских ученых, отсутствие лишнего веса, физические упражнения, правильное питание и отказ от алкоголя – лучшие средства для профилактики этого опасного недуга.

Рак груди – самый распространенный вид онкологических заболеваний у женщин во всем мире. Специалисты перечислили некоторые факторы, способствующие развитию этой болезни, в статье, опубликованной в Medical Xpress.

Так, у женщин, имеющих лишний вес, после начала менопаузы риск развития рака груди вырастает от 1,5 до двух раз. Алкоголь – канцероген, в любых количествах он повышает вероятность развития опухолей груди, причем чем больше спиртного женщина выпивает, тем сильнее она рискует.

Физические упражнения очень полезны – по мнению медиков, каждый восьмой случай рака можно было бы предотвратить, если бы представительницы прекрасного пола уделяли внимание спорту. 

Нужно обязательно включать в диету овощи, особенно те, что не содержат крахмала. Исследования показали, что богатая растительными волокнами диета уменьшает риск развития злокачественных новообразований.

Валентина МАЙОРОВА
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