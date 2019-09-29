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В СМИ обсуждают новую дату конца света

Прогноз НАСА: названа дата конца света
Фото: www.globallookpress.com
В очередной раз вину за угрозу уничтожить все живое на планете, а возможно и ее саму, возложили на астероид

В Сети была озвучена новая дата конца света. Если верить исследователям-энтузиастам и любителям порассуждать об угрозах из космоса, существовать человечеству осталось всего несколько дней.

СМИ сообщают, что согласно прогнозам НАСА, 3 октября к Земле на опасное расстояние приблизится астероид 2007 FT3. Вероятность столкновения с космическим телом, размеры которого достигают 360 метров в диаметре, крайне велика, заявляют любители нагнать страху. И, уточняют они, учитывая скорость движения астероида, он может уничтожить все живое на нашей планете и даже ее саму.

Однако есть и альтернативная версия, согласно которой новая дата конца света повторит судьбу всех всех своих предшественниц и окажется просто еще одним обычным днем, во время которого ничего не произойдет. В Центре исследований околоземных объектов НАСА прямо опровергли возможность столкновения астероида 2007 FT3 с Землей, отметив, что вероятность развития событий подобным образом составляет 0,0000092%.

"В действительности никакие астрономы не обещали падения астероида 2007 FT3 на Землю в октябре и это утверждение – чистая выдумка", – цитирует РИА Новости популяризатора науки, блогера Виталия Егорова. Разоблачение он сделал еще в мае, однако о страшной угрозе вновь заговорили с приближением второго месяца осени. Поэтому стоит напомнить, что научное сообщество постановило – конца света 3 октября 2019 года не наступит.

Марина МОНРО
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